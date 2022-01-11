Минаев снимет документальный сериал "Нулевые" о России 2000-х годов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Новый документальный проект журналиста, писателя и главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева "Нулевые", который расскажет о жизни России в 2000-х годах, выйдет в 2022 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе видеосервиса More.tv.

"Видеосервисы More.tv и Wink в 2022 году покажут новый документальный проект Сергея Минаева "Нулевые", посвященный одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны. "Нулевые" станут прямым продолжением первого исторического сериала Минаева "Девяностые", - рассказали в пресс-службе.

Эпизоды сериала расскажут, в частности, о подъеме российского кинематографа, появлении таких телевизионных проектов, как "Последний герой", "Дом-2" и "Фабрика звезд", а также об экономической ситуации при росте нефтяных котировок.

"Мы всей страной как будто бы взлетели на ракете и понеслись вверх с безумной скоростью. Акции российских компаний растут, нефть прет, мы выигрываем право на Олимпиаду и Чемпионат мира, разлетаются слухи о безумных столичных вечеринках, западные звезды практически живут здесь, порхая от корпоратива до корпоратива. Москва - главный город на планете, в нее стремятся все. "Во всем мире кризис, а в Москве пятница" - главный слоган эпохи. От этого полета на ракете у многих так заложило уши, что еще лет десять не отпускало", - привели слова Минаева в пресс-службе.

Среди героев сериала - Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Петр Листерман и другие. Продюсеры проекта - Данила Шарапов и Сергей Минаев.