В Москве откроется фестиваль "Золотая маска"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. XXVIII Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" во вторник начнется в Москве, его откроет Вечер одноактных балетов Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского: "Озорные песни", "Когда падал снег", "Концерт № 5", сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

"Прошедший театральный сезон, премьеры которого составили афишу "Золотой маски", получился сверхнасыщенным, в том числе благодаря отложенным из-за пандемии премьерам. Поэтому и программа этого года, отобранная двумя экспертными советами, - одна из самых масштабных и представительных за всю историю фестиваля: 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций", - сказала представитель пресс-службы фестиваля.

Она обратила внимание, что имена лауреатов будут определены решением двух составов жюри, в которые вошли известные режиссеры, актеры, художники, хореографы, дирижеры и драматурги, среди которых: Адольф Шапиро, Лариса Гоголевская, Юрий Квятковский, Дарья Мороз, Виталий Коваленко, Антон Гетьман, Федор Леднев, Лика Рулла и многие другие.

В 2022 году фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Генеральным партнером фестиваля в течение уже 20 лет выступает Сбер.

Конкурсная программа продлится около четырех месяцев и завершится 20 апреля церемонией вручения Российской национальной театральной премии на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Первые спектакли

Первыми спектаклями фестиваля в Москве станут постановки Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. 11 января на сцене театра "Новая опера" пройдет Вечер одноактных балетов, а 13 января на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко - опера "Любовь к трем апельсинам" режиссера Филиппа Григорьяна.

"Озорные песни" в постановке Антона Пимонова, возглавившего в 2020 году балетную труппу Пермского театра, отмечены экспертами "Золотой маски" в трех номинациях: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа балетмейстера/хореографа", "Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре". Балет "Озорные песни" стал первой работой Пимонова в Пермском театре.

"В "Озорных песнях" нет поддающегося пересказу сюжета - есть игра с музыкой, элегантные хореографические шуточки, острые акценты", - привели в пресс-службе слова балетного критика и эксперта фестиваля Анны Гордеевой. По ее словам, Пимонов транслирует в своих одноактных балетах "почтение к классической красоте".

В рамках вечера на сцене театра "Новая опера" будут также показаны балет "Когда падал снег" хореографа Дагласа Ли, получивший премию "Золотая маска" в 2016 году, и балет "Концерт № 5" Антона Пимонова, вошедший в лонг-лист премии "Золотая маска" 2022 года.

Конкурсную программу фестиваля продолжит еще одна постановка Пермского театра - опера "Любовь к трем апельсинам", представленная в семи номинациях. 12 января жюри музыкального театра также увидит балет "Postscript" продюсерской компании "MuzArts", ставший результатом работы хореографов Соль Леон и Пола Лайтфута. В постановке приняли участие солисты балетной труппы Большого театра Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Денис Савин.

Воронежский театр оперы и балета 15 января покажет свою версию оперы "Свадьба Фигаро" в постановке режиссера Михаила Бычкова. Время действия оперы перенесено в начало ХХ века после окончания Первой мировой войны, сообщили в пресс-службе.

О премии

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

Программу фестиваля дополнят внеконкурсные проекты, среди них программа "Маска плюс", включающая экспериментальные и неординарные спектакли из городов России, "Детский weekend" с постановками для детей всех возрастов, "Золотая маска в кино", в рамках которой представят прямые трансляции спектаклей, отмеченных экспертами "Золотой маски", и записи, показ которых проходит в течение всего года в кинотеатрах по всей России и в странах СНГ.

Также в числе внеконкурсных проектов - "Золотая маска online", проект Russian case, адресованный зарубежным продюсерам и критикам. В рамках программы "Лучшие спектакли в городах России" в 2022 году запланированы проекты в Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Череповце, Нижнем Новгороде, Норильске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Самаре, Улан-Удэ, Шатуре. А в рамках программы "Лучшие спектакли за рубежом" ожидаются гастроли российских спектаклей в Эстонии, Латвии и Израиле.