На "Ленфильме" откроют инсталляцию о кинопроизводстве времен Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Масштабная трехмерная панорама, посвященная кинопроизводству в годы Великой Отечественной войны, откроется в одном из исторических павильонов киностудии "Ленфильм" в первом квартале этого года, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь творческой мастерской "Невский баталист" Маргарита Попова.

"Работы по созданию проекта "Пропавшие в кинохронике" начались в июле. Открытие запланировано на первый квартал 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Попадая в Пятый павильон киностудии, где, начиная с тридцатых годов прошлого века, снимались множество отечественных фильмов, в том числе, о войне, "зритель оказывается внутри кино, за кадром, в процессе "добычи" кинохроники военного времени, которую мы привыкли смотреть и цену которой часто не осознаем", рассказал ТАСС руководитель "Невского баталиста" Дмитрий Поштаренко. "Речь пойдет о кинооператорах, военных корреспондентах. Мы увидим, как люди запечатлевали историю, с какими трудностями", - отметил он.

В павильоне воссоздают путь участников войны в полутора десятках эпизодов, происходивших на территориях от Ленинграда до Берлина. "Зритель, фактически зайдя с Каменноостровского проспекта, окажется в горах Кавказа, в Сталинграде, в Европе", - сказал Поштаренко. Предполагается, что посетители будут исследовать выставочное пространство при помощи аудиогида.

По ту сторону кинохроники

В залах размещены выполненные в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев. В одном из них посетители окажутся на Ижорском заводе в Колпино, городе, в нескольких километрах от которого проходила линия фронта. "Ситуация была ожесточенная: постоянные обстрелы, холод. Мы будем создавать имитацию холода, будем показывать фигуру Анатолия Погорелого, оператора ленинградской хроники, который снимал фильм на Ижорском заводе - "Колпино - город переднего края" (1942)", - рассказала Попова.

Еще один раздел - в блиндаже - рассказывает о ленфильмовском операторе-постановщике Евгении Шапиро. "Он снимал фильм "Антон Иванович сердится" до ухода на фронт. Когда началась война, он ушел добровольцем, даже последние кадры не доснял. Получил ранение, был в госпитале, и туда привезли его фильм - там он впервые его посмотрел. Впоследствии Шапиро отправили на фронт в качестве оператора", - рассказала Попова.

Зритель окажется на борту транспортного самолета в Заполярье, где будет рассказываться о роли союзников в войне и о поставках техники, продовольствия и боеприпасов по ленд-лизу; на переправляющемся через Волгу речном судне в период начала Сталинградской битвы; в костеле на территории одной из областей Белоруссии, где партизаны оборудовали госпиталь в тылу врага; в Берлине после окончания боев и на Нюрнбергском процессе. "Это история про Советский Союз, про наших родных, про то, что война была разной, она происходила на разных территориях, в разное время года и захватывала все сферы жизни", - отметила представитель "Невского баталиста".

Частью экспозиции станут портреты известных актеров - фронтовиков и тех, кто снимался в фильмах о войне. В их числе - Юрий Никулин, большую часть военных лет сражавшийся под Ленинградом; участник Великой Отечественной войны Алексей Смирнов, много работавший на "Ленфильме" и снявшийся в таких картинах как "Полосатый рейс" и "Свадьба в Малиновке", и другие. "В экспозиции есть много намеков и отсылок к нашим старым фильмам, которые, возможно, побудят людей пересмотреть фильмы нашей "золотой" коллекции, - сказал Поштаренко. - Здесь заложено очень много подсказок, которые с первого раза, наверное, все не рассмотришь и не поймешь - можно приходить много раз. Я надеюсь, проект останется здесь на многие годы".

"Невский баталист" находится в павильоне "Ленфильма" на основании договора аренды, заключенного на трехлетний срок с возможностью продления, отметила Попова. Проект "Пропавшие в кинохронике" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Санкт-Петербурга и медиагруппы "Красный квадрат".

За последние семь лет "Невский баталист" реализовал почти два десятка проектов, его работы представлены в Музее Победы на Поклонной горе, в Ленинградской области, Москве, Рязани, Бресте, Калининграде, Южно-Сахалинске и в Саратовской области.