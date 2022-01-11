Порядка 120 млн рублей выделено на реконструкцию театра кукол в Липецке до конца года

ТАСС, 11 января. Власти Липецкой области по нацпроекту "Культура" направили порядка 120 млн рублей на реконструкцию театра кукол в Липецке. Масштабные ремонтные работы в театре проводятся впервые за почти 15 лет, рассказал ТАСС во вторник директор театра Филипп Янко.

"Реконструкция в нашем театре пройдет до конца 2022 года. На работы выделено порядка 120 миллионов рублей", - сказал Янко.

По его словам, последний крупный ремонт в театре кукол Липецка проводился в 2008 году, теперь же запланировано понижение планшета сцены, реставрация фасада здания, оснащение помещений автоматической системой пожаротушения, благоустройство прилегающей территории и многие другие работы. Директор театра уточнил, что реконструкция проводится по национальному проекту "Культура", работы начались в конце 2021 года и продлятся до конца 2022 года. В начале января кукольные спектакли из-за реконструкции театра были перенесены в Липецкий областной краеведческий музей, но, как добавил Янко, в конце января труппа театра вернется в свое здание и возобновит показы на своей площадке.

Липецкий государственный театр кукол создан 6 июля 1965 года, в его репертуаре порядка 50 спектаклей, планируются постановки "Моцарта и Сальери" и "Сказки о попе и работнике его Балде" по Пушкину и "Ночи перед Рождеством" по повести Гоголя.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 136,4 млрд рублей (из федерального - 123,1 млрд рублей).