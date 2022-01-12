"Ничего сильнее и красивее добра нет". Рената Литвинова — о комфорте и успехе

Рената Литвинова 12 января отмечает юбилейный день рождения. В день своего юбилея одна из самых востребованных российских актрис, режиссер, сценарист и продюсер рассказала ТАСС о планах, об отношении к политике и эпатажу, а также перечислила свои любимые фильмы. Про комфорт в сегодняшней жизни Когда я знаю, что мои любимые здоровы, и у них двигается жизнь в нужном направлении, и они со мной, я начинаю думать о своей работе — скоро я начинаю репетиции своей новой пьесы "Кактус" и еще планирую запуститься с новым киношным проектом. Словом, когда у тебя есть планы — то мне нормально. Помимо моих личных проблем и переживаний — все победимо. Мое утро всегда начинается с чашки чая с вареньем, и еще, из осуждаемого соседями, я кормлю голубей на своем подоконнике — сейчас зима, я не понимаю, как они выживают в таком городе. Я читала, что птицы умирают не из-за холода, а из-за голода. И я не понимаю, как жить в Москве, ну и в любом городе мира, если в небе не будет птиц. Про современные кино и театр Стало выходить очень много фильмов, интересного и, наоборот, всякой дряни, — словом, не проблема для молодых запустить свой "первый важный фильм" — только нужны хорошие сценарии, пытливые и сумасшедшие режиссеры.

С актерами тоже есть такой момент — они либо одни и те же из фильма в фильм (надо себя как-то дозировать все-таки), что смотреть тошно, либо молодые, но намного слабее "старой гвардии" именно в профессии, — но тут уже вопрос, кто их таких учит и потом выпускает в жизнь

Вот мастерская Сокурова уже много лет стабильно поставляет интересных умных режиссеров — я еще в Питере после ВГИКа работала с его учениками (правда, запуститься с картинами было намного сложнее) — он их прямо выбирает, они все штучные! Из нынешних — полюбила Кантемира Балагова, и еще я люблю фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Про эпатаж Я им не пользуюсь. Он может возникнуть, допускаю, спонтанно по воле драматургии, но никак не специально.

Про гениальность Гений — вечный дилетант, у него все как в первый раз, свободная голова, без правил, вопреки, простота, свой голос — почерк, неудобный, неуправляемый, непредсказуемый, без кожи, приносит счастье и несчастье, гений — от его творчества приходит счастье, от него зависимость, он вдохновляет. Так много от него все требуют и эту их гениальность им не прощают. Словом, гениальным нельзя стать, их назначают свыше, как "на службу". Поэтому я так верю в талант "из ниоткуда" — с окраин городов, из нищеты, без поддержки, без родителей и — сверкающий бриллиант. Про успех Успех определяет публика. Если на твои спектакли, фильмы, концерты трудно купить билеты — это и есть успех. С другой стороны, есть авторская камерная ниша — не про публику, а про самовыражение — в ней тоже можно укрываться, в зависимости от твоей веры в себя. Вообще побеждают одержимые — им всегда жизнь покоряется.

Конечно, искусство — это не про норму, лично я всегда — за безумства! И хорошо бы, когда твое самовыражение встречало любовь людей — вот это самый "вышак", как у Пушкина и у Земфиры. Это ответ — про честный успех

Про авторитеты Пока я была в горах — сейчас целую неделю могла смотреть только русские фильмы — и вспомнила столько гениальных картин. Пересмотрела фильм "Начало" с гениально смешной и пронзительной Инной Чуриковой и Леонидом Куравлевым. Фильм "Афоня" по выдающемуся сценарию, практически притче — "Афоня", где в главной роли большой артист Леонид Куравлев. Я так люблю творчество таких режиссеров, как Кира Муратова, Алексей Балабанов, я фанат режиссера Тодда Филлипса с его "Джокером" и совсем неполиткорректными "Мальчишниками", люблю недавно так несправедливо рано скончавшегося Жан-Марка Валле — его две картины, особенно "Разрушение" и "Далласский клуб покупателей". Также его сериал "Острые предметы" — кажется, это скромное кино, но оно навсегда осталось в моем сердце. Я люблю талантливых людей — они меня всегда вдохновляют. И их так мало, если честно, их не заменить искусственными разумами — поэтому талант сейчас дороже всего.

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