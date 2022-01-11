Фасады Зимнего дворца отреставрируют в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Реставрация фасадов главного здания Государственного Эрмитажа - Зимнего дворца намечена на 2023 год, предыдущую проводили в 2015 году. После новой реставрации, сообщила во вторник пресс-служба музея, фасады дворца станут немного светлее, но их основной цвет сохранится.

"Зимний дворец перекрашивали многократно. Следующая реставрация его фасадов намечена на 2023 год. Она не предполагает изменение цветового решения, но как и при предыдущей реставрации, оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, "пастельный" - в соответствии с петербургскими традициями", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Эрмитажа.

В пресс-службе напомнили, что привычный горожанам и туристам зеленый цвет на стенах дворца появился после Великой Отечественной войны, до этого в разные годы он был кирпично-терракотовым, желто-охристым.

"Сотрудники Эрмитажа, проводившие специальные исследования истории окраски дворца, полагают, что послевоенное цветовое решение было вполне удачным и в пересмотре не нуждается. Таким же оказалось мнение большинства посетителей Дворцовой площади, откликнувшихся на специальный опрос Эрмитажа", - отметили представители музея.

При этом у посетителей Эрмитажа есть возможность оценить разные варианты окраски здания - желтую окраску можно увидеть в некоторых световых двориках, а цвет фасадов Зимнего дворца со стороны двора сделан более пастельным, чем со стороны площади.

О цвете Эрмитажа

Согласно историческим исследованиям, Зимний дворец, с момента его возведения и на протяжении ста лет, имел желто-белую или охристую окраску - такой цвет был выбран архитектором Растрелли в 1762 году. На фоне стен песчаного цвета выделялся белый орнамент. При Николае II все здания ансамбля Дворцовой площади слились в монохромную терракотово-кирпичную колористическую массу, без цветового выделения орнамента и колонн. В таком виде Эрмитаж пережил Октябрьскую революцию, и оставался до 1920-х годов, когда начались эксперименты с колеровкой фасадов Зимнего дворца.

В 1927 году была попытка окрасить здание в серый цвет, затем в коричнево-серую гамму. В 1945-1947 годах для выработки окончательного решения по окраске зданий на Дворцовой площади была создана представительная комиссия. Именно тогда для фасадов Эрмитажа выбрали окись хрома с добавлением изумрудного пигмента, а для колонн, карнизов и обрамления окон - белый цвет; лепной декор, картуши и капители решили окрасить охрой.