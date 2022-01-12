В Петербурге откроется фотовыставка "Елена Образцова", приуроченная ко дню памяти певицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фотовыставка "Елена Образцова" откроется в среду в Международной академии музыки Елены Образцовой. Открытие приурочено ко дню памяти одной из крупнейших в России оперных певиц, чья жизнь оборвалась семь лет назад.

Экспозицию составили 40 произведений из архива фотохудожника Большого театра Ларисы Педенчук, запечатлевшей певицу в ее коронных сценических созданиях и в жизни вне сцены.

"Я счастлива, что в родном городе мамы, в Академии ее имени открывается фотовыставка, которая дает возможность увидеть Елену Образцову такой, какой ее мало кто видел, и убедиться, какое это великое искусство - фотография, когда в нее вкладывают душу, как это делает Лариса Педенчук", - сказала, обращаясь к участникам пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС, директор Международной академии музыки Елены Образцовой, дочь певицы Елена Макарова. Она поблагодарила организаторов проекта за создание выставки, многие фотографии которой никогда прежде не публиковались.

"В этом проекте соединились два грандиозных таланта - это королева оперы Елена Образцова и потрясающий фотохудожник Лариса Педенчук, которая отдала Большому театру несколько десятилетий своей жизни. Ее наследие - это золотой фонд русской культуры, музыкальной и театральной. Это относится и к ее фотографиям, где Елена Васильевна запечатлена во множестве ролей и жизненных ситуаций. Выбрать из сотен работ несколько десятков было очень непростой задачей", - рассказал куратор выставочного проекта Виктор Солкин. Он надеется, что в течение полутора лет удастся выпустить фотоальбом "Елена Образцова" с большим собранием работ Ларисы Педенчук.

Солкин сообщил, что выставку будут сопровождать фрагменты записей, представляющих Образцову в операх мирового репертуара. В их число включена и редкая запись, сделанная в театре "Метрополитен опера" (США) в 1976 году, когда после выступления русской певицы в партии Амнерис в "Аиде" публика наградила Елену Васильевну 17-минутной овацией. За всю историю знаменитого театра это был единственный случай, когда спектакль пришлось остановить, и солистке был позволен столь продолжительный персональный поклон на овациях.

Основная часть фотографий относится к 1970-1980-м годам, поре творческого расцвета Образцовой. Здесь она представлена, в частности, в образе Кармен, где ее партнером был Владимир Атлантов. В Севилье ее назвали лучшей исполнительницей этой партии.

О певице

Народная артистка СССР Елена Образцова (1939-2015) - русская оперная певица, которая прославилась как эталонное меццо-сопрано и один из величайших голосов за всю историю Большого театра СССР. Ее исполнение многих партий в операх Джузеппе Верди, Камиля Сен-Санса, Модеста Мусоргского, Пьетро Масканьи, а также многочисленных шедевров камерной музыки было признано выдающимся как в России, так и за рубежом. Певица выступала на всех ведущих оперных сценах мира.

Несмотря на колоссальную творческую деятельность по всему миру, она всегда признавалась в особенной любви к родному Ленинграду-Петербургу. Здесь в 1999 году она основала Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, который пользуется большим авторитетом в музыкальном мире. Традиции вокального искусства певицы продолжает созданная ею при поддержке правительства Санкт-Петербурга и руководства Большого Гостиного двора Международная академия музыки Елены Образцовой.

Выставка будет работать до 24 февраля. Вход на нее свободный. В марте проект будет показан в Москве в Библиотеке культурного центра имени Максимилиана Волошина. Затем фотографии вернутся в Петербург и войдут в постоянную экспозицию Академии.