Рената Литвинова начнет репетиции своей пьесы "Кактус" и займется кино

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова в среду отмечает день рождения. В свой юбилейный год она начнет репетиции пьесы и вновь займется кино.

"Когда я знаю, что мои любимые здоровы и у них двигается жизнь в нужном направлении и они со мной, я начинаю думать о своей работе", - рассказала Литвинова в интервью ТАСС. По ее словам, на юбилейный год она запланировала несколько новых проектов.

"Скоро я начинаю репетиции своей новой пьесы "Кактус" и еще планирую запуститься с новым киношным проектом, - пояснила Литвинова. - Словом, когда у тебя есть планы - то мне нормально. Помимо моих личных проблем и переживаний - все победимо".

Что же касается самого дня рождения, то актриса проведет его с близкими. "Пойду к маме днем с букетом, - рассказала актриса. - Потом - с товарищами". Размышляя о своем смысле жизни, Литвинова отметила, что с годами он не меняется. "Если мой смысл жизни - любить - изменится, значит, я умерла", - добавила актриса.

Рената Литвинова родилась в Москве. Среди самых известных фильмов с ее участием - "Увлеченья", "Настройщик", "Вечное возвращение" Киры Муратовой, "Мне не больно" Алексея Балабанова, телесериал "Граница. Таежный роман", "Жестокость" Марины Любаковой. Также она играет в МХТ имени Чехова, ставит в этом театре свои пьесы. Как кинорежиссер Литвинова сняла, в частности, фильмы "Богиня. Как я полюбила", "Последняя сказка Риты", "Северный ветер". Является заслуженной артисткой РФ (2003), лауреатом Государственной премии России (2001), обладательницей медали Пушкина (2015).