Умер актер Алексей Герилович, снимавшийся в "Глухаре" и "Универе"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский актер Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в медицинских кругах.

"В своей квартире в Москве найден мертвым Алексей Герилович. Обнаружил его друг, который приехал к актеру домой после того, как тот несколько дней не выходил на связь. По предварительным данным, умер Герилович естественной смертью", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004 году - Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Снимался в сериалах "Универ", "Глухарь", "Отдел", "Закон каменных джунглей", "Последний мент".