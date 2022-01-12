Директор "Ленкома" заявил, что театр не боится финансовых проверок

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Театр "Ленком" готов к проверкам со стороны Следственного комитета РФ, в театре все согласно закону. Проведенная более года назад проверка Департамента культуры Москвы нарушений не выявила, заявил ТАСС в среду директор Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, комментируя поручение главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, Бастрыкин поручил рассмотреть обращение журналиста, касающееся театра "Ленком Марка Захарова" и осуществления им государственных закупок.

"Никаких нарушений не было и не должно быть, потому что у нас все только по закону. Я не понимаю, о каких закупках идет речь. У нас все согласно закону. Готовы к проверке", - сказал Варшавер, отметив, что узнал о поручении главы СК из средств массовой информации.

Он сообщил, что проверка в театре, проходившая более года назад, нарушений не выявила. "У нас год назад с небольшим была громадная проверка департамента культуры по финансам - все оказалось на высшем уровне, нас даже похвалили", - рассказал директор.

Отвечая на вопрос о сроках проверки СК, он отметил, что пока не знает, когда она начнется, и о чем идет речь. "Пусть придут, проверяют", - добавил собеседник агентства.