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Российскую премьеру блокбастера "Морбиус" перенесли на март

Новая дата начала проката - 24 марта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новый блокбастер Marvel "Морбиус" (Morbius, 2022) с Джаредом Лето в главной роли выйдет в России почти на два месяца позже, чем планировалось, новая дата начала проката - 24 марта. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании Sony Pictures.

"Новая дата выхода фильма "Морбиус" в кинотеатрах России - 24 марта 2022 года (а не 27 января, как сообщалось ранее)", - сообщили в пресс-службе.

Фильм расскажет об антигерое вселенной Marvel Майкле Морбиусе, который в попытках найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови решается на отчаянный шаг. То, что поначалу кажется прорывом в лечении, рискует оказаться страшнее болезни.

Режиссером проекта выступил Даниэль Эспиноса, роли в фильме также исполнили Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие артисты. В американский прокат "Морбиус" выйдет 1 апреля.

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