Госфильмофонд оцифровал более 2 тыс. фильмов в 2021 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госфильмофонд России отсканировал свыше 2 тыс. картин в 2021 году, достигнув поставленных показателей. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" запланирована оцифровка 22,5 тыс. фильмовых материалов, сообщил врио гендиректора Госфильмофонда Роман Чистяков.

Работы по оцифровке материалов для дальнейшей научной и технической реставрации, проведения показов и получения лучшего доступа к фильмам на современных носителях ведутся с 2019 года.

"В рамках национального проекта "Культура" предусмотрена оцифровка фильмовых материалов до 2024 года общим объемом 22 500 штук. В 2021 году мы успешно отсканировали 2 342 фильма, а это 5 004 фильмовых материала. Уже утвержден список фильмов на 2022 год", - рассказал Чистяков, чьи слова привели в пресс-службе Госфильмофонда.

В 2021 году Госфильмофонд также закупил новое оборудование для крупнейшего в России комплекса цифровой реставрации, который откроется в ближайшее время. "Уверен, что это позволит повысить производительность процесса в несколько раз и значительно увеличить количество и качество реставраций архивного кино", - добавил Чистяков.

Госфильмофонд также усилил научно-исследовательскую и реставрационную деятельность. По словам директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко, в 2021 году специалисты отреставрировали 10 фильмов, в том числе в сотрудничестве с другими организациями. Среди картин - "Юдифь и Олоферн" Луи Фейада, "Старая, старая сказка" Надежды Кошеверовой, "Вокальные параллели" Рустама Хамдамова и другие.

"Для нас важно последовательно улучшать работу Госфильмофонда, обладающего богатой коллекцией по оценкам не только российских, но и мировых экспертов. Здесь хранятся уникальные материалы, восстанавливаются многочисленные фильмы, ведется методическая и собирательская деятельность в сфере кинематографии. <…> Созданный экспертный совет по развитию учреждения поможет систематизировать все процессы, и мы сможем, опираясь на богатый опыт его членов, а также в тесном сотрудничестве с командой киноархива выработать рекомендации по работе с коллекцией не только на этот год, но и на ближайшую перспективу", - заключила Максимченко.