В Большом театре состоится гала-концерт "Пласидо Доминго приглашает..."

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый в новом, 2022 году гала-концерт "Пласидо Доминго приглашает ..." пройдет в четверг на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). По сложившейся традиции вместе со знаменитым испанским певцом на вечере выступят его друзья и коллеги - представители мировой оперы из разных стран, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Если на Новый год и Рождество балетоманы традиционно аплодируют "Щелкунчику", то на старый Новый год Большой готовится порадовать меломанов: сегодня, 13 января, состоится первый в 2022 году гала-концерт, название которого говорит само за себя: "Пласидо Доминго приглашает...". Вместе с прославленным мэтром на Исторической сцене выступят выдающиеся музыканты, знаковые фигуры современного оперного мира", - сказала Новикова.

Она отметила, что у Большого театра с Доминго сложилось прочное творческое сотрудничество. Ранее в Большом театре Доминго уже неоднократно предстал во всех своих ипостасях - и как певец, и как дирижер, и как педагог, дающий мастер-классы для молодых певцов. "В октябре прошлого года он впервые провел у нас свой международный конкурс оперных певцов "Опералия", - уточнила собеседница агентства.

"Выступления Пласидо Доминго в формате гала-концерта также стали нашей доброй традицией. Вместе со знаменитым испанским певцом уже выступили его друзья и коллеги из разных стран мира, в числе которых были Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, а также совсем молодые артисты", - перечислила пресс-атташе.

На сей раз, по ее словам, Пласидо Доминго представит публике Большого новую "команду" оперных звезд. "И некоторые из участников сегодняшнего концерта выступят у нас впервые", - подчеркнула Новикова.

Об участниках концерта

Комментируя список участников предстоящего вечера, собеседница агентства первой назвала Анджелу Георгиу, которая, по ее определению, "снискала славу не только как певица, обладающая голосом огромного диапазона и феноменальной вокальной техникой, но и как незаурядная актриса". "Это одна из самых титулованных певиц, она удостоена пяти премий "Граммофон", двух британских премий Classical BRIT Awards в номинации "Певица года", во Франции - звания кавалера ордена Искусств и литературы. В 2019 году этот список пополнила российская премия "Онегин", несмотря на то, что в России Анджела Георгиу - редкий гость. В Большом ей аплодировали десять лет назад на концерте-открытии Исторической сцены после реставрации", - напомнила Новикова.

"А вот блистательная Эва-Мария Вестбрук и вовсе впервые выступит на нашей сцене. Обладательница крепкого и чувственного лирико-драматического сопрано, она широко признана как интерпретатор музыки Пуччини, Вагнера, Рихарда Штрауса и Яначека, что с успехом демонстрирует на ведущих оперных сценах мира", - продолжила пресс-атташе ГАБТ.

В числе участниц концерта она назвала Хиблу Герзмаву, солистку Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко и одну из наиболее востребованных за рубежом российских певиц, а также солистку Мариинского театра с блестящей международной карьерой Екатерину Семенчук.

"Партнером Пласидо Доминго в этом концерте выступит всемирно известный бас Рене Папе. Солист Берлинской государственной оперы, он исполняет внушительный репертуар в "Метрополитен-опере", Баварской государственной опере, Парижской национальной опере, участвует в постановках фестивалей в Зальцбурге и Байройте", - представила Новикова.

По ее словам, еще одним участником вечера станет "прирожденный тенор бельканто" Марио Чанг, который одержал триумфальную победу на международном конкурсе "Опералия" в 2014 году, получив три высших приза - I премию, специальный приз за лучшее исполнение сарсуэлы и приз зрительских симпатий. "Ныне выступает в крупнейших театрах США и Европы, а у себя на родине в Гватемале известен также как общественный деятель и основатель первой оперной компании Querido Arte Opera de Guatemala", - отметила собеседница агентства.

Она сообщила, что "за дирижерский пульт встанет известнейший итальянский оперный дирижер Марко Армильято". "В свое время маэстро часто выступал в сверхпопулярном проекте "Трех теноров" - Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти", - сказала пресс-атташе ГАБТ, добавив, что концерт пройдет при поддержке Фонда развития и поддержки социально-культурных проектов и агентства IMG Artists, Лондон.

О Пласидо Доминго

Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Он выступал в оперных театрах Ковент-Гарден (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Мариинском театре и других. Исполнил партии в операх "Травиата" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе, "Фауст" Шарля Гуно и др. Лауреат семи премий "Грэмми" (1984-2000).

Первое выступление Пласидо Доминго на российской сцене состоялось в 1974 году в Большом театре в Москве во время гастролей Ла Скала. С тех пор Доминго многократно приезжал в Россию. 21 января 2021 года президент РФ Владимир Путин поздравил знаменитого испанского артиста с 80-летием.