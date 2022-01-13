KION анонсировал премьеру психоделического триллера "Бег улиток" в январе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьера сериала "Бег улиток", изучающего тему насилия и проработки детских травм, состоится на KION 19 января, главные роли в проекте, который вдохновлен авторской манерой режиссера Дэвида Линча, исполнили Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Это совершенно безумная история, которую начали разрабатывать во время первого локдауна. Тогда я ее прочитала в первый раз, и она просто поразила меня уровнем профессиональных задач. "Бег улиток" очень азартный для актрисы материал: можно попробовать все и испытать себя по-всякому", - отметила Урсуляк, слова которой привели в пресс-службе.

По сюжету две героини - сотрудница кризисного центра и журналистка-расследовательница - изучают историю девушки Леры, которая оказалась в этом центре после предполагаемого насилия. Обе роли исполнила Урсуляк. Зритель погружается в мистическую атмосферу благодаря нелинейному повествованию, отсылающему к авторской манере Линча. Режиссером проекта выступил Стас Иванов, чей сериал "Немцы" был одним из первых в линейке KION Originals.

"Конструкция истории развивается в нескольких частях сознания главной героини, так что мне пришлось играть сразу два разных амплуа - главного редактора и следователя полиции. <…> Это сериал для очень искушенного зрителя, для человека, способного к погружению в сложную структуру вариаций реальности", - рассказала Толкалина.

Съемки "Бега улиток" проходили в Санкт-Петербурге. В октябре 2020 года сериал в формате рабочих материалов был анонсирован для иностранной аудитории. Он попал в список проектов, представленных на международном рынке контента MIPCOM Online+. Производством психоделического триллера занималась продюсерская компания "Среда".