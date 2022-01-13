ДДТ собрала рекордные 25 млн рублей на свой альбом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рок-группа ДДТ с помощью краудфандинга привлекла рекордные для России 25 млн рублей на выпуск альбома. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru, проводившей сбор средств.

"Я думал, что завтра все будет полегче..."

"Я думал, что завтра все будет полегче..." Песни тяжелого времени в новом альбоме "ДДТ"

Музыканты 5 октября 2021 года объявили о запуске крауд-кампании на выпуск альбома "Творчество в пустоте", объяснив акцию тяжелым финансовым положением в связи с отменой и переносом концертов в пандемию коронавируса. Цифровой релиз состоялся 28 октября 2021 года. Предзаказ альбома на CD и LP продолжался на Planeta.ru в течение трех месяцев и завершился 12 января.

"Группа ДДТ собрала на Planeta.ru самую большую сумму за всю историю российских краудфандинг-платформ. К моменту завершения сбора 12 января поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей. Помимо обычных пользователей, в проекте поучаствовала и сама Planeta.ru в рамках собственной программы "Планета поддерживает", - рассказали в пресс-службе.

Предыдущий рекорд принадлежал лидеру группы "Алиса" Константину Кинчеву, предзаказ сольного альбома которого на Planeta.ru в 2021 году завершился на отметке 23,1 млн рублей.

"Мы озадачены, конечно же, той суммой, которую удалось собрать, и честно говоря, не ожидали такого тепла с вашей стороны. Это очень здорово, и это окрыляет, - привели в пресс-службе слова лидера ДДТ Юрия Шевчука. - Благодаря вам мы все переживем это время без живых концертов. На подходе уже следующий альбом и новые видеоклипы, которые, надеюсь, вас не разочаруют". В пресс-службе Planeta.ru уточнили, что группа перечислила 1 млн рублей в равных долях десяти благотворительным организациям, участвовавшим в онлайн-ярмарке "Планета добрых подарков".

Группа ДДТ была основана в 1980 году в Уфе. Автором большинства песен коллектива является Юрий Шевчук.