Мелодрама "Лед-2" выходит в китайский прокат

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская мелодрама "Лед-2" (2020) режиссера Жоры Крыжовникова выходит в китайский прокат в четверг. Об этом сообщила пресс-служба компании Art Pictures Studio.

"Картина Жоры Крыжовникова "Лед-2" с 13 января появится на экранах в Китае. Дистрибьютором проекта стала компания Beijing HY Media Co., LTD, представители которой уверены, что китайский релиз картины поможет популяризировать русскую культуру, а также поддержит дух XXIV Зимних Олимпийских игр", - рассказали в пресс-службе.

Фильм выходит в прокат при поддержке российского посольства в Китае, местная аудитория увидит его под названием "Лед-2: папа, я люблю тебя!". Ранее режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщал, что проект может появиться на китайских экранах 14 февраля 2022 года.

Мелодрама вышла в российский прокат 14 февраля 2020 года и стала продолжением картины "Лед". Вторая часть рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли, в частности, Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова. Картина создана кинокомпаниями "Водород", Art Pictures Studio и "НМГ Студия".