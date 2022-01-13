Власти Якутии в 2022 году планируют принять региональный закон о поддержке кино

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Республиканский закон о поддержке кино в Якутии планируется принять в 2022 году, сообщил глава региона Айсен Николаев в четверг в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Мной дано поручение, чтобы у нас был отдельно принят республиканский закон по поддержке кино, кинематографа именно как индустрии. Потому что если мы сейчас добились уже таких выдающихся результатов именно в области киноискусства, то сейчас перед нами стоит вопрос создания именно индустрии кино у нас в республике. Это другой уровень затрат, инвестиций, но и в перспективе это и другой уровень доходов для тех людей, которые будут работать в индустрии, и в целом для бюджета. <…> Надеемся, парламент республики меня поддержит, и закон будет принят в 2022 году", - сказал Николаев.

Он уточнил, что уже началась работа над документом. "Ежегодно выделяем средства в размере 80 млн рублей на поддержку кино. Рад, что появились и частные фонды, которые тоже финансируют якутское кино на конкурсной основе. Считаю, что это показатель того, что якутское кино становится интересным", - добавил глава региона.

В республике работают более 20 киностудий и творческих коллективов. По данным регионального Министерства культуры, за 10 лет выпущено более 100 полнометражных художественных кинокартин. Якутские фильмы посмотрели десятки миллионов зрителей как в России, так и по всему миру.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.