В Оренбурге к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина обновят экспозиции двух музеев

ОРЕНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Оренбургская область получит 33 млн рублей из федерального бюджета на реставрацию и обновление экспозиций двух государственных музеев. Работы будут проводиться в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Оренбургская область получит 33 млн рублей из федерального бюджета на два государственных музея. <…> Средства на обновление музейных пространств запланированы на 2023-2024 годы", - говорится сообщении.

По данным пресс-службы, часть средств пойдет на реставрацию здания Оренбургского областного музея изобразительных искусств и создание там двух художественных экспозиций: "Пушкин в Оренбуржье" и выставки, посвященной произведению "Капитанская дочка". В Губернаторском историко-краеведческом музее обновят экспозиционный зал "Пушкин и Оренбургский край". Планируется реконструкция интерьера, техническое переоснащение с приобретением специального оборудования.

"Юбилей великого поэта - важная для Оренбуржья дата. Наша история неразрывно связана с именем <...> Пушкина. В Оренбурге много "пушкинских" мест. Благодаря федеральным средствам два музея смогут обновить экспозиции и стать привлекательнее для гостей и жителей области", - считает член оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого приводятся в сообщении.

В июле 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году.