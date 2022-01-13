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Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную композицию музыканта

Наталья Чумакова сообщила, что планирует подготовить к выпуску все имеющиеся у нее записи "Посева" - проекта Летова, предшествовавшего "Гражданской обороне"
' ГрОб Films/YouTube'

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Вдова основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала на YouTube ранее неизвестную композицию музыканта, входящую в альбом "Дождь в казарме". Об этом она сообщила в группе "Гражданская оборона. Здорово и вечно" в соцсети "ВКонтакте".

"В общем, вот кусочек альбома "Дождь в казарме"; как и многое из "Посевов" (группа "Посев" - проект Летова, предшествовавший "Гражданской обороне" - прим. ТАСС), это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае - предновогодних, 1983 года", - написала Чумакова.

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Она добавила, что планирует подготовить к выпуску все имеющиеся у нее записи "Посева". "Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое", - сообщила вдова музыканта.

Егор Летов - основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". За свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе "Гражданской обороны" и смежных проектах Летов выпустил около 30 альбомов, последний из которых был издан в 2007 году. Музыкант умер 19 февраля 2008 года в Омске.

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