Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную композицию музыканта

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Вдова основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала на YouTube ранее неизвестную композицию музыканта, входящую в альбом "Дождь в казарме". Об этом она сообщила в группе "Гражданская оборона. Здорово и вечно" в соцсети "ВКонтакте".

"В общем, вот кусочек альбома "Дождь в казарме"; как и многое из "Посевов" (группа "Посев" - проект Летова, предшествовавший "Гражданской обороне" - прим. ТАСС), это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае - предновогодних, 1983 года", - написала Чумакова.