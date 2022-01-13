Кураторы выставки к 60-летию Цоя рассказали о концепции проекта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" откроется в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" 15 января 2022 года к 60-летию музыканта. На экспозиционных площадках будут представлены одежда Цоя, черновики текстов песен, картины и музыкальные инструменты, передает корр. ТАСС.

"Я думаю, что идею можно сформулировать очень кратко - рассказать про героя, героя нашего времени максимально емко, отразив самые разные грани его жизни и творчества и не только музыку, о которой известно широким зрителям, но и историю про искусство, кино, окружение Виктора, стиль", - рассказала журналистам на пресс-конференции накануне открытия выставки автор идеи и продюсер проекта Агния Стерлигова.

Экспозиция разместилась в 11 залах на площади около 30 тыс. кв. м. Как отметил продюсер проекта Александр Кармаев, экспозиция "уникальна с точки зрения и сценографии, и технологического решения".

Биография и музыка

Выставку открывает биографический зал, где представлены детские фотографии Цоя, зачетная книжка, пепельница, военный билет, фотоаппарат и другие личные вещи музыканта. Кроме того, экспозиция рассказывает о деятелях искусства, которые оказали влияние на лидера группы "Кино". "Выставка уникальная в первую очередь тем, что собрала практически все материальное, вещественное, оригинальное, аутентичное, настоящее, что сейчас присутствует в этом мире от Виктора Цоя", - отметил автор концепции и куратор выставки Дмитрий Мишенин.

Зал "Камчатка" воссоздает обстановку котельной в Ленинграде, где Цой работал кочегаром. Там же состоялись первые сольные концерты группы "Кино". В "Фонотеке" посетителям в хронологическом порядке представят восемь студийных альбомов группы "Кино" - можно увидеть пластинки, обложки, черновые рукописи песен, а также непосредственно послушать музыку.

"Когда я увидел рядом три главных музыкальных инструмента отца - три гитары - для меня как для музыканта это очень прикольно и важно. Для меня это был волшебный момент, я был поражен по-хорошему. Насколько я понимаю, с 1990-1991 года они в одном помещении еще не бывали до этого", - поделился с журналистами креативный продюсер выставки и сын музыканта Александр Цой.

Стерлигова также выделила экспонат, который предоставил на выставку Виталий Калгин - автор нескольких книг о группе "Кино". "Это кассета группы "Новые композиторы", которая, была в автомобиле Виктора в тот самый день [его гибели]. Мне кажется, это тот самый экспонат, который вызывает мурашки по коже. Хотя это на самом деле обычная аудиокассета", - рассказала она.

Отдельные залы также посвящены близкому окружению Цоя и его работам в кино.

Стиляга и художник

Еще одно пространство кураторы посвятили стилю музыканта и воссоздали его образы. Посетители увидят подлинные вещи, принадлежавшие Цою - кожаную куртку, джинсы из Америки, поясные сумки, кимоно, кольца и броши.

Американская певица и музыкальный продюсер Джоанна Стингрей также предоставила на выставку записку от Цоя. В ней музыкант просит привезти ему из Америки кожаные кроссовки и часы, если Стингрей удастся продать его "картинки".

В масштабной экспозиции Цой представлен и как художник - на выставке экспонируются 76 его работ, 30 из них широкая публика увидит впервые. "Этот зал, на мой взгляд, демонстрирует, что Виктор Цой - это не просто поэт, музыкант и философ, это художник в самом широком смысле этого слова", - отметила генеральный директор музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова.

Среди тех, кто поддержал проект - Департамент культуры города Москвы и Президентский фонд культурных инициатив. По словам генерального директора фонда Романа Карманова, проекту выделили около 37 млн рублей.