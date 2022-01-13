Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади демонтировали для реставрации

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади демонтировали с постамента для проведения реставрационных работ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Государственного исторического музея.

"Сегодня произошло поистине историческое событие - самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации", - процитировали в пресс-службе директора музея Алексея Левыкина.

Ранее в музее поясняли, что после сопоставления рисков, которым подвергнется памятник при различных вариантах организации работ, оптимальным решением признали устройство утепленного отапливаемого павильона непосредственно над постаментом. Его оборудование завершили в декабре 2021 года. Скульптурную группу перенесли на реставрационно-монтажный стол внутри павильона.

"В процессе реставрации будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, замена каркаса плинта", - рассказали в музее.

Реставрацию планируют завершить к ноябрю 2022 года. Ее проводит Межобластное научно-реставрационное художественное управление. Стоимость работ составляет 55 млн рублей.

О памятнике

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

В конце августа 2018 года Исторический музей открыл акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ. Самые крупные пожертвования были сделаны Российским военно-историческим обществом и Промсвязьбанком. Оставшаяся часть средств, необходимых для реставрации монумента, выделена Министерством культуры РФ.