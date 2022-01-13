На конкурс президентского фонда культурных инициатив уже поступили заявки из 83 регионов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заявки на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в рамках первого в 2022 году грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) за неделю до окончания приема подали представители 83 регионов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"За семь дней до завершения заявок свои творческие идеи на конкурс подали представили 83 субъектов России. Наибольшее количество полностью оформленных проектов подано от жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей", - отметили в пресс-службе.

ПФКИ завершит заявочную кампанию на первый конкурс 2022 года 20 января в 23:30 мск. Творческие проекты через информационную систему сайта фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Для помощи участникам на сайте фонда размещены все необходимые документы, в том числе методические рекомендации, работает контактный центр.

Общий фонд этого грантового конкурса, заявки на который начали принимать 1 ноября, составляет 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Всего в 2022 году пройдет два грантовых конкурса.

Это будет второй по счету конкурс ПФКИ, и первый из двух, которые пройдут в 2022 году. По итогам предыдущего конкурса почти 1,5 тыс. проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов России получили поддержку ПФКИ. Ряд инициатив уже реализован, в частности завершился Всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга", в Новосибирске прошли Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра", а в Анадыре - V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон".