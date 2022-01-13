Умер педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Михаил Лобанов, учениками которого были актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театрального вуза.

"Михаил Лобанов скончался на 77-м году жизни. Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему", - отметили в пресс-службе.

Там назвали Лобанова легендой мхатовской школы, отметив, что всреди его учеников - звезды российской сцены и прежде всего артисты курсов Олега Табакова: Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Алена Хованская, Виталий Егоров и многие-многие другие.

"Лобанов обладал навыком создавать актеров с нуля. Его персональной уникальной стратегией была школа первых курсов - важнейшая база, опора, основание актерского мастерства. Когда Лобанов ввиду болезни перестал работать в Школе, многие студенты открыто признавались, что что-то раз и навсегда упущено, какой-то необходимый кирпичик в структуре образования", - заявили в Школе-студии МХАТ.

Коллеги называют его педагогом удивительной человечности, честности, обладавшим тактом и поразительным доверием к студентам. "Он отдался педагогике с головой, ушел в благородное дело воспитания новых театральных поколений. Уход Михаила Лобанова, столпа нашей школы, - это огромная потеря для Школы-студии МХАТ. Школа-студия скорбит и приносит соболезнования родным и близким Михаила Андреевича Лобанова", - отметили в пресс-службе.

О педагоге и артисте

Михаил Лобанов родился 14 ноября 1945 года. В 1972 году окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу Художественного театра. Среди его ролей в этом театре - Лариосик в новой редакции "Дней Турбиных", Дамис в "Тартюфе" Анатолия Эфроса. Лобанов также ставил спектакли, снимался в кино.

С 1980 года преподавал в Школе-студии МХАТ, был режиссером массы дипломных спектаклей. Михаил Лобанов оставил также заметный след в Американских студиях Школы-студии МХАТ. Преподавал в Колледже Олега Табакова.