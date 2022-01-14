"Гоголь-центр" показывает первую премьеру нового года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" представляет в пятницу первую премьеру нового, 2022 года, которой станет спектакль Филиппа Гуревича "Исчезнувший велосипедист". Премьерные показы пройдут 14, 15 и 16 января на Малой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Согласно сценарию, из пункта А выехал велосипедист, но до пункта Б он не добрался. На поиски исчезнувшего велосипедиста отправляется следователь. Эта история могла бы лечь в основу обычного остросюжетного детектива, но в пьесе современного драматурга Константина Костенко она разворачивается внутри школьной задачки по математике", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, все герои этой задачки живут по строгим правилам учебника, ежедневно выполняют необходимые функции и не отступают ни на шаг в сторону. "Неожиданно исчезнувший велосипедист нарушает повседневный баланс математического мира и заставляет героев думать о том, что мир, возможно, шире учебника, а обязательные действия не такие уж обязательные", - пояснила представитель пресс-службы.

Она проинформировала, что постановку пьесы Константина Костенко осуществил режиссер Филипп Гуревич. Художниками стали Анна Агафонова и Антон Трошин. Исполнителями ролей выступают Иван Бровин, Андрей Васильев, Иван Фоминов, Игорь Бычков, Георгий Кудренко, Евгения Афонская, Рита Крон.

Со своей стороны, режиссер Гуревич уточнил, что "этот спектакль - размышление о природе свободы внутри человека". "Для каждого она своя. Кто устанавливает ее границы? Некая условная система или сам человек? Надеюсь, нам с артистами удалось облечь это в форму нуарного ироничного детектива, где важен нарратив. И надеюсь, зритель пойдет за нами в это странное, абсурдное, смешное и одновременно страшное путешествие", - поделился постановщик.

Мнение худрука

"Спектакль "Исчезнувший велосипедист" приходит в репертуар "Гоголь-центра" не случайно", - отметил художественный руководитель театра Алексей Агранович. "Наша Малая сцена - это пространство для эксперимента, площадка для проверки на художественную совместимость молодых талантливых режиссеров с нашим театральным организмом. Филипп Гуревич работает в непривычной для нашего театра эстетике, однако и пьеса, им предложенная, и его предыдущие работы в других театрах вызвали у нас интерес", - признал Агранович.

По его определению, "мир пьесы - это мир учебника математики". "Герой спектакля - хорошо знакомый нам с детства пешеход, вышедший из пункта А. Тема маленького человека, его подсознательного стремления вырваться за рамки своей задачи, права свернуть с заданной траектории, возможности (или невозможности) самостоятельно определять свою судьбу близка театру. Надеюсь, что спектакль будет жить и расти и вызовет интерес как у наших постоянных зрителей, так и у тех, кто окажется в "Гоголь-центре" впервые", - заявил худрук.