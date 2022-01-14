"Кинопоиск" станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Видеостриминг "Кинопоиск" станет сопродюсером и дистрибьютором всех прав в РФ и СНГ нового фильма Гая Ричи под рабочим названием "Переводчик". Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссеров пользователей "Кинопоиска", а также он - один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков "Плюса" на "Кинопоиске", поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора. Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнерству нашей платформы с топовым мировым режиссером", - рассказала директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук, которую процитировали в пресс-службе.

Съемки нового фильма начнутся 24 января, главную роль в экшн-триллере о сержанте армии США, попавшем в засаду вместе с афганским переводчиком, сыграет Джейк Джилленхол.

Производством фильма занимаются компании STX и Toff Guys, которые работали над тремя последними фильмами Ричи "Джентльмены" (The Gentlemen, 2019), "Гнев человеческий" (Wrath of Man, 2021) и "Операция "Фортуна" (Operation Fortune: Ruse de guerre, 2022). "Мы начали сотрудничество с "Кинопоиском" на стадии предпродакшна картины не только как с дистрибьютором, но и соинвестором. Уверен, что это новый шаг для российского рынка стриминга", - подчеркнул президент по международным проектам STX Джон Фридберг.

Отвечать за выпуск картины в США будет компания MGM, в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке ее покажет Amazon Prime Video.