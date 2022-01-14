Музей Есенина в Константинове принял рекордное число посетителей по итогам года

ТАСС, 14 января. Посещаемость государственного музея-заповедника им. С. А. Есенина на родине поэта, в Константинове Рязанской области, по итогам 2021 года достигла 436 тыс. человек. Показатель на 8 тыс. превысил многолетний рекорд, который был достигнут в 1989 году, сообщил ТАСС в пятницу директор музея-заповедника Борис Иогансон.

"Минувший год для Государственного музея-заповедника С.А. Есенина был очень насыщенным. Посещаемость составила 436 тысяч человек, и это самая высокая цифра за всю историю существования музея-заповедника. Сотрудники провели свыше 10 тыс. увлекательных экскурсий, надеюсь, оставивших в сердцах гостей самые яркие и теплые впечатления", - сообщил Борис Иогансон.

Как уточнил директор музея, предыдущий рекорд посещаемости, около 428 тыс. человек, был установлен в 1989 году.

В 2021 году музей-заповедник реализовал несколько крупных выставочных проектов. Среди них - межмузейная экспозиция "Никогда я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем…", посвященная пребыванию поэта на Востоке и в странах Кавказа. Она была подготовлена при участии Государственного музея искусства народов Востока, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Государственного музея В. В. Маяковского, Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Международного фонда искусств имени С. Д. Эрьзя, Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И. Д. Воронина, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе, Скопинского краеведческого музея. Значимым событием также стал Всероссийский есенинский праздник поэзии, приуроченный ко дню рождения поэта, а также открытие экспозиции в воссозданном каретном дворе. Дополнительно привлечь молодую аудиторию в музей позволил федеральный проект "Пушкинская карта".

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константинове и памятных мест в городе Спас- Клепики.