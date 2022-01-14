Умерла актриса Анастасия Вознесенская

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Актриса Московского Художественного театра им. Чехова, народная артистка РФ, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская ушла из жизни на 79-м году жизни, сообщил ТАСС в пятницу представитель театра.

"Только что стало известно, что умерла Анастасия Вознесенская", - сказал ТАСС представитель театра.

О времени и месте прощания будет сообщено позднее, указано на сайте театра.

Анастасия Вознесенская родилась в 1943 году. После учебы в Школе-студии МХАТ была приглашена в московский театр "Современник". С 1977 года работала в Художественном театре. Играла в спектаклях "Чайка", "Иванов", "Утиная охота". В фильме "Майор Вихрь" исполнила роль радистки Ани Радионовой.

Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер в 2021 году.