Отреставрированная версия "Крестного отца" выйдет в прокат 24 февраля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Отреставрированную версию картины "Крестный отец" (The Godfather, 1972) Фрэнсиса Форда Копполы выпустят в повторный прокат с 24 февраля в честь 50-летия фильма. Об этом сообщает пресс-служба "Централ Партнершип".

"В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат. Все три ленты легендарной трилогии были тщательно восстановлены под руководством Копполы и впервые будут доступны в формате 4K Ultra HD", - сообщили в пресс-службе.

Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо рассказывает о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Первый фильм трилогии вышел на экраны 24 марта 1972 года. Роли в нем исполнили Марлон Брандо, Аль Пачино, Дайан Китон и другие.

"Я невероятно горжусь "Крестным отцом", который, безусловно, определил первую треть моей творческой жизни. И особую гордость вызывает у меня тот факт, что в релиз-посвящение 50-летию проекта включен фильм "Крестный отец. Эпилог: смерть Майкла Корлеоне", поскольку он отражает наше с Марио Пьюзо оригинальное видение завершения нашей эпической трилогии. Также приятно отмечать эту дату вместе с Paramount, вместе с преданными фанатами, которые любят трилогию на протяжении десятилетий, вместе с новыми поколениями любителей кино, которые считают ее актуальной и сегодня, а также с теми, кто откроет ее для себя впервые", - процитировали в пресс-службе Копполу.

Студия Paramount и продюсерская компания Копполы American Zoetrope в течение трех лет вели работу по реставрации всех трех картин. На устранение разводов на пленке, повреждений и других аномалий на негативах было потрачено более 4 тысяч часов, свыше 1 тысячи часов специалисты занимались цветокоррекцией. Все работы велись под контролем самого режиссера.