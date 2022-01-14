Ущерб от повреждения картины ученицы Малевича составил порядка 250 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения картины ученицы Малевича Анны Лепорской в 250 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор Арт-галереи "Ельцин Центра" Илья Шипиловских.

Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что министерство обратилось с жалобой в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по произошедшему в Екатеринбурге инциденту - неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне.

"200 тыс. [рублей мы оценили ущерб изначально] <…> - на тот момент (момент подачи заявления в правоохранительные органы - прим. ТАСС) мы примерно знали, сколько может стоить подобный ущерб <…> Потом уже <...> реставрационный совет Третьяковской галереи подтвердил, назвав сумму чуть больше - 250 тыс. [рублей]", - сказал Шипиловских.

В пресс-службе центра уточнили, что страховая компания осуществила выплаты, основанные на результатах обследования картины и расчетах реставрационных работ, утвержденных реставрационным советом. Полотно было повреждено шариковой ручкой, сейчас оно находится на реставрации.

Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина "Три фигуры" (1932-1934) была привезена в Екатеринбург на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" - экспозиция посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.