Более 8,5 млрд рублей выделят на подготовку к празднованию столетия поэта Расула Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Более 70 мероприятий на сумму свыше 8,5 млрд рублей включены в план по подготовке к празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Сегодня председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел совещание по вопросу реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова. В подготовленный план включено 72 мероприятия, которые предусматривают реконструкцию и строительство различных объектов, а также проведение культурно-массовых мероприятий. Указанный план для рассмотрения возможностей финансирования будет направлен в Правительство РФ. Примерный объем средств на реализацию плана составляет 8,8 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей - средства федерального бюджета, 2,9 млрд рублей - республиканского бюджета, 7 млн рублей - местного бюджета, 650 млн рублей - средства внебюджетного фонда", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в план включено проведение ремонта проспекта имени Расула Гамзатова в Махачкале, предварительный объем средств, который планируется запросить у федерального центра, составляет 650 млн рублей.

"По некоторым включенным в план объектам уже выделены средства на проектирование. Так, предусмотрены лимиты на строительство школы в селе Арани Хунзахского района (190 млн рублей) и проектирование 2 объектов улично-дорожной сети. Кроме того, в 2021 году выделены средства в объеме 255 млн рублей на подготовку проектной документации по 17 объектам, в том числе по 6 школам, 1 детсаду и 10 объектам водоснабжения и водоотведения", - добавили в правительстве республики.

Столетие поэта

Столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году, в соответствии с указом президента РФ утвержден оргкомитет.

Ранее глава региона Сергей Меликов пригласил президента Владимира Путина на празднование юбилея поэта. По словам Меликова, приезд Путина в республику поднимет статус праздничных мероприятий "и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов - общепризнанный поэт великой России".

Путин был знаком с Гамзатовым, президент часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.