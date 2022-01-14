В Петербурге увеличили общую сумму субсидий на кинопроизводство до 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Финансирование на субсидирование кинопроизводства увеличено в Петербурге в 2022 году в три раза и достигло 150 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Мы увеличиваем в этом году субсидии на кино. С этого года мы сможем поддерживать коммерческое кино, таким образом в три раза мы увеличиваем субсидии на кино, они составят 150 млн рублей", - сказал он.

Распределением субсидий в городе занимается кинокомиссия - подразделение петербургского комитета по культуре. Кинокомиссия рассматривает заявки на получение субсидий. Пиотровский отметил, что 2022 год - год празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, и члены комиссии будут особое внимание уделять фильмам по этой теме.

По официальным данным, на территории Санкт-Петербурга ежегодно снимается около 80 фильмов. За последние 10 лет при финансовой поддержке правительства города снято 119 фильмов на общую сумму более 700 млн рублей, среди них "Карп отмороженный", "Теснота", "Мальчик русский", "Учености плоды" и другие. В числе известных фильмов, которые снимались в Петербурге, - "Союз спасения", "Девятаев", "Дылда", "Серебряные коньки", "Майор Гром. Чумной доктор" и многие другие.