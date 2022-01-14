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Гайдаровский форум

"Союзмультфильм" планирует увеличить долю в международных продажах в 15 раз

Председатель совета директоров студии Юлиана Слащева рассказала, что это должно произойти в ближайшие пять лет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Союзмультфильм" в ближайшие пять лет планирует увеличить долю международных продаж в 15 раз. Об этом сообщила на Гайдаровском форуме председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

"В "Союзмультфильме" мы ставим план в своей стратегии, что за следующие пять лет мы должны увеличить доход от международных продаж с сегодняшнего 1% до 15%. Это очень амбициозно - вырасти в 15 раз, но понимаем, что без этого ничего не получится", - сказала она на сессии "Тренды в монетизации анимационных брендов".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияСлащёва, Юлиана ЮрьевнаГайдаровский форум
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