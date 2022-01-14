Эрмитаж открыл постоянную экспозицию "Галерея Петра Великого" с коллекцией вещей царя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в пятницу в Зимнем дворце постоянную экспозицию "Галерея Петра Великого", в которую вошли личные вещи императора, произведения искусства и предметы петровской эпохи, передает корреспондент ТАСС.

Открытие приурочено к нескольким памятным датам, связанным с Петром I, - к 300-летию провозглашения России империей, 300-летию подписания Ништадтского мира и завершения Северной войны, а также к началу празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого.

"Сегодня мы торжественно открываем галерею Петра Великого, ее первые залы. К концу года все залы буду сделаны. Здесь полотно "Полтава", здесь сам Петр, здесь седло Карла XII, здесь костяное паникадило, сделанное самим Петром, здесь вещи из мемориального кабинета Петра Великого", - сказал на торжественном открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он сообщил, что партнером и спонсором этого проекта выступила компания "Газпром", которая помогла приобрести витрины, а также участвует в реставрационных проектах Эрмитажа. Пиотровский сообщил, что в течение года музей планирует серию мероприятий, посвященных Петру Великому.

"Очень символично, что старт юбилейным мероприятиям, которые пройдут в этом году по всей стране, мы даем именно здесь, в Петербурге - детище Петра Великого, столице Российской империи, в ее сокровищнице - Эрмитаже", - сказал на церемонии открытия экспозиции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Экспозиция о Петре Великом

На выставке отражены все стороны жизни и интересы Петра Великого: он представлен и как царь-плотник, и как воин, дипломат, реформатор и российский самодержец. Первый зал посвящен военным победам Петра, которые были широко отражены в искусстве. В экспозицию вошло полотно "Полтавское сражение" Луи Каравака. Там же установлен бюст Петра I, показаны военные трофеи, включая захваченное в Полтавском сражении седло шведского короля Карла XII.

В другом зале показаны вещи, связанные с интересами Петра и его путешествиями. Есть витрина с медицинскими инструментами, в том числе походной аптечкой Петра I, которая представляет собой искусно украшенный ларец с многочисленными ящичками и отделениями, где разложены баночки и приборы. Среди личных вещей Петра I представлены его трости, костюм, сшитый по французской моде, но с учетом пожеланий и привычек царя - с отложным воротником, другие предметы гардероба и посуда.

Несколько витрин посвящено его пристрастию к ремеслу и наукам, в них показаны часы различных типов, глобусы, измерительные приборы и изделия, созданные им собственноручно. Один из самых впечатляющих экспонатов выставки - многоярусное паникадило на 27 свечей, изготовленное в токарне Петра I самим царем при участии мастеров. Посетители смогут увидеть также портреты выдающихся деятелей Петровской эпохи.

Постоянная экспозиция размещена в надворной части Зимнего дворца, где находились детские комнаты сыновей императора Николая I - Константина, Николая и Михаила.