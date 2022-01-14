Умер оператор фильма "Холодное лето пятьдесят третьего" Борис Брожовский

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Оператор Борис Брожовский умер на 87-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила его супруга Нина Попова.

"Не стало моего мужа, замечательного человека, друга! Кинооператор, снявший более 40 фильмов. "Холодное лето пятьдесят третьего", "Спорт, спорт, спорт" и много-много других. Тяжело очень. Борис Брожовский", - написала она на своей странице в Facebook.

Борис Брожовский - российский оператор, народный художник РФ (2001 г.). В 1989 году стал лауреатом Государственной премии СССР за картину "Холодное лето пятьдесят третьего".