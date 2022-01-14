Московский театр мюзикла отпраздновал 80-летие со дня рождения Андрея Миронова

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Андрея Миронова (1941-1987), в пятницу собрал поклонников народного артиста РСФСР в Московском театре мюзикла. Его друзья и коллеги поделились своими воспоминаниями об актере и спели песни из его репертуара.

"В 1987 году Миронов поставил "Тени" Салтыкова-Щедрина, позвонил и сказал мне: "Миша, приходите, завтра будет спектакль". И я сказал: "Андрей, знаете, я люблю ходить на спектакль уже после 10-го показа". В августе 1987 года Андрей от нас ушел. И сегодняшний вечер в каком-то смысле для меня очень личный, потому что мне хочется отдать дань памяти человеку, к которому я опоздал", - признался художественный руководитель Театра мюзикла и ведущий вечера Михаил Швыдкой.

Воспоминания об актере

Вдова Миронова Лариса Голубкина исполнила романсы, которые когда-то пела по просьбе супруга. Каким был Миронов, рассказали его близкие друзья и коллеги по Театру сатиры Вера Васильева и Александр Ширвиндт. "Много замечательных людей уходит, но потом определенные люди "выпукляются", а другие уходят в забвение", - заметил Ширвиндт, подчеркнув, что слава Миронова с годами не уменьшается. "Андрюша был скромным, но заметным, потому что его талант как бы выпрыгивал вместе с ним. Он не мог потихонечку между нас ходить, а вечно мечтал о чем-то", - сказала Васильева.

Композитор и пианист Левон Оганезов шесть лет гастролировал вместе с Мироновым. "Для меня все номера с ним были любимыми, - вспомнил музыкант в беседе с ТАСС. - Он любил репетировать, ставил марки на сцене, куда поставить стул, куда рояль, сам ставил свет. Он принадлежал целиком сцене". Несмотря на такое творческое самопожертвование, Миронов никогда не забывал об окружающих. "Он был очень ответственным к людям, друзьям, для него не было ничего второстепенного в отношениях", - добавил Оганезов.

Молодые артисты прочитали отрывки из сборника "Андрей Миронов глазами друзей" Бориса Поюровского. Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и глава Театра наций Евгений Миронов вспомнили, как пересекались с великим артистом еще в свои студенческие годы. Евгению Витальевичу знаменитый однофамилец, сам того не ведая, даже помог получить некие преференции в Школе-студии МХАТ: вахтерши разрешали студенту пользоваться казенным телефоном, принимая его за внебрачного сына того самого Миронова. "Я честно вам скажу: я это родство чувствую", - уже серьезно признался он.

Память Миронова почтили певцы Лев Лещенко, Полад Бюльбюль оглы и Мариам Мерабова, альтист Юрий Башмет, актеры Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин, Александр Олешко, артисты Театра мюзикла. "Когда у нас проходили чемпионаты мира и другие серьезные соревнования, Миронов приезжал на наши сборы, выступал, рассказывал, как он снимался в кино, шутил. И мы ему очень благодарны, потому что после его выступлений были только победы нашей сборной", - поделился советский хоккеист Владислав Третьяк.

Под аккомпанемент пианиста Левона Оганезова, контрабасиста Григория Ковалевского и камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина прозвучали песни из кинофильмов, которые чередовались с записями самого Миронова и редкими кадрами из семейного архива.

"Как же мне приятно и радостно сегодня видеть наполненный зал. Причем этот зал очень близко от Петровки, где жил Андрей Александрович. Это так прекрасно, что у него до сих пор так много поклонников, его помнят и любят. Мне кажется, что даже тот, кто сегодня родился, лет через пять будет смотреть его фильмы", - поделилась Лариса Голубкина.

О Миронове

Андрей Миронов - народный артист РСФСР, актер Московского театра сатиры (1962-1987). Снимался в фильмах "Человек с бульвара Капуцинов", "Двенадцать стульев", "Бриллиантовая рука" и других.