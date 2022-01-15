Александринка покажет премьеру спектакля "Тварь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Александринский театр покажет в субботу на Новой сцене премьеру спектакля "Тварь" по пьесе Валерия Семеновского, созданной на основе романа "Мелкий бес" Федора Сологуба. Картину поставил московский режиссер Никита Кобелев.

"На мой взгляд, в этой пьесе есть столкновение очень важного для российской ментальности литературного классического канона и того, как он работает сегодня, с тем цинизмом и аморальностью персонажей пьесы, которые этим самым каноном оправдывают свои действия. Меня интересует, насколько классика нас действительно защищает и спасает сегодня или она стала лишь орудием для разного рода манипуляций", - сказал журналистам режиссер, представляя свою первую постановку в Александринском театре.

Пьесу в 1999 году написал театральный критик и драматург Валерий Семеновский, который написал в предисловии: "Безумие охватывает всех. Потому что "передоновское" правило - в своих грехах винить других, ни в чем не раскаиваться, ни за что не нести ответственность - здесь норма общей жизни, ее органика". В роли Ардальона Передонова зрители увидят актера Ивана Ефремова, который за десять лет работы в Александринке сыграл около двух десятков разнохарактерных ролей в классике и современной драме.

В постановочную команду спектакля вошли сценограф, главный художник израильского театра "Гешер" Михаил Краменко, художник по костюмам Марина Бусыгина, видеохудожник Илья Старилов, художник по свету Андрей Абрамов. Премьере спектакля предшествовала лекция драматурга Валерия Печейкина "Мелочь, а бесит: поможет ли психотерапевт героям Сологуба?".

Никита Кобелев 10 лет назад закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером-постановщиком в Театре имени Владимира Маяковского, был педагогом Мастерской Миндаугаса Карбаускиса в РАТИ-ГИТИСе. Ставил спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, в Латвии и Эстонии.

Сологуб в Александринке

Фамилия Федора Сологуба впервые появилась на афише Александринского театра в 1912 году, когда Всеволод Мейерхольд поставил на этой сцене его драму "Заложники жизни'". В 1924 году в Александринке торжественно отмечалось 40-летие литературной деятельности этого писателя. На торжестве Федор Сологуб высказал надежду, что пьеса "Заложники жизни" будет не единственным его произведением в репертуаре этого театра. Предсказание автора "Мелкого беса" сбылось почти сто лет спустя.