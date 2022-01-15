Спектакль и поэтические вечера откроют Дни памяти Варлама Шаламова в Вологде

ВОЛОГДА, 15 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Дни памяти писателя Варлама Шаламова пройдут в Вологде 15 и 16 января с участием почитателей его творчества из Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Дни откроют череду мероприятий, запланированных к 115-летию со дня рождения писателя и 40-летию со дня его смерти в 2022 году, сообщил ТАСС руководитель департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"Дни памяти Варлама Шаламова состоятся 15 и 16 января в Вологде с участием гостей, экспертов, которые занимаются изучением творчества писателя, из Москвы, Петербурга и других городов России. Это первый этап мероприятий, которые мы в этом году запланировали провести к 115-летию со дня рождения писателя. В июне у нас состоится большой мультиформатный фестиваль "Четвертая Вологда", посвященный творчеству Варлама Тихоновича, и там мы ждем достаточное количество гостей. Еще в течение года запланирован ряд мероприятий, в том числе, выездные в Москве и Петербурге", - сказал собеседник агентства.

По информации департамента, откроются Дни памяти 15 января спектаклем "Поэт" в Камерном драматическом театре. Сценическое прочтение судьбы и творчества Шаламова представят актриса Вологодского ТЮЗа Яна Лихотина и режиссер из Череповца Анна Иванова. В этот же день пройдет литературный вечер в Шаламовском доме Вологодской областной картинной галереи с участием многолетнего исследователя творчества писателя Валерия Есипова, а также других экспертов. На вечере представят поэтический календарь, изданный к юбилейному году, и книгу "Вишера". Впервые прозвучат отрывки из неопубликованного дневника близкого друга писателя Ирины Сиротинской.

Главным событием Дней памяти станет музыкально-поэтический вечер "Я - северянин. Я ценю тепло", организованный Вологодской областной филармонией. Как сообщили ТАСС в филармонии, вечер пройдет 16 января в "Русском Доме" в Вологде, где представят масштабное музыкальное произведение - кантата Silentium, которую написал лауреат государственной премии Вологодской области композитор Михаил Гоголин.

"Кантата Silentium на стихи Шаламова написана в 2015 году. В Вологодской филармонии ее исполняли дважды. Записи этих выступлений услышал исследователь творчества писателя Валерий Есипов, который связался с композитором и попросил исполнить кантату вновь", - сообщили в филармонии.

Произведение большое, длится около 40 минут и состоит из восьми частей. Пятая носит название, давшее имя всей кантате, Silentium. "Это и произведение Шаламова, в переводе - "Молчание". Иносказательное, с большим трагедийным оттенком. А начинается кантата с номера "Аввакум", в нем речь о протопопе Аввакуме, репрессиях против него. И здесь аналогии с самим Шаламовым, думаю, он писал о себе в первую очередь. Из лирических фрагментов хочется отметить такие части как "Моя мать", а также "Камея", посвященная любимой женщине писателя. Все остальное - драматический рассказ о своей жизни, каторге. Я считаю, что творчество Шаламова будет востребовано, и нами, земляками, оно должно сохраняться и пропагандироваться", - привели слова Гоголина в филармонии.

Произведение исполнят четыре вологодских коллектива - мужской хор Вологодской филармонии, хоровая академическая капелла Вологды имени В.М. Сергеева, камерный оркестр Вологодской филармонии, артисты Камерного драматического театра.

О писателе

Варлам Шаламов - автор сборника "Колымские рассказы", сборников стихов "Огниво", "Дорога и судьба" и других. В 1929 году его арестовали после облавы в подпольной типографии при печатании троцкистских листовок. После трех лет лагерей был восстановлен в правах, вернулся в Москву. В 1937 году его осудили на пять лет за "контрреволюционную троцкистскую деятельность", а в 1943 году - на десять лет лагерей "за антисоветскую деятельность", которые провел на Колыме. В 1956 году его реабилитировали за отсутствием состава преступления. Он вернулся в Москву. С 1954 года начал работать над сборником прозы "Колымские рассказы", решив посвятить всю оставшуюся жизнь тому, чтобы "сказать правду, как бы она ни была страшна", писал он Александру Солженицыну. Шаламов умер 17 января 1982 года на 74-м году жизни от острой сердечной недостаточности в московском психоневрологическом интернате № 32. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.