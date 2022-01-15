Худрук Театра им. Вахтангова встретит свое 70-летие на репетициях в Венеции

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, литовский режиссер Римас Туминас встретит свой 70-летний юбилей в Венеции. Там он ставит пьесу Генрика Ибсена "Привидения". Об этом режиссер рассказал в интервью газете Lietuvos rytas, опубликованном в субботу.

"Сейчас я работаю в Венеции, где ставлю "Привидения" Ибсена. Радуюсь этому предложению, благодаря которому спрячусь от этой трагедии в январе (приближающегося 70-летнего юбилея - прим. ТАСС). Единственное утешение, - пошутил он, - что Федерико Феллини тоже родился 20 января".

Мастер без особого пиетета оценивает свой творческий путь. "Не думаю, что моя работа в театрах Литвы, России, еще где-то стала каким-то особым событием. Тот же театр, только место другое, не какие-то там переломы", - отметил Туминас.

Он рассказал о работе над спектаклем "Война и мир" по роману Льва Толстого, который был поставлен к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова и стал событием культурной жизни. "Работать пришлось [перемещаясь] между театром и больницей. Боли были дьявольские, непредсказуемые. Пришлось с ними свыкнуться, как с родней", - сказал Туминас, лечащийся по поводу онкологического заболевания. Из-за проблем со здоровьем он даже не смог быть на премьере "Войны и мира". "Меня просто запихнули в больницу. Почувствовал, что меня с моей болью ждут чуть ли не с хлебом-солью. Чувствовал себя как вернувшийся к родному порогу после долгого пути сирота", - отметил режиссер.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Вильнюса и Москвы. Ставил спектакли за рубежом - в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году основал и возглавил Малый театр Вильнюса. В 2007 году Туминас стал художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова, который вывел на одну из ведущих позиций среди драматических театров России.