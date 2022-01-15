Селин Дион отменила запланированные в рамках турне концерты по медицинским причинам

ТАСС, 15 января. Канадская поп-певица Селин Дион отменила запланированные концерты в Северной Америке в связи с недавними сильными мышечными спазмами. Об этом певица сообщила в субботу на своей странице в Twitter.

"Я очень надеялась, что к этому времени мне станет лучше, но, полагаю, мне просто стоит быть терпеливее и следовать режиму, который мне предписывают врачи", - написала она.

В опубликованном Дион пресс-релизе говорится, что, поскольку восстановление певицы после недавних мышечных спазмов продолжается, Селин Дион вынуждена отменить запланированные ранее концерты, которые должны были состояться в период с 9 марта по 22 апреля текущего года. Все деньги за купленные билеты будут возвращены. Отмечается, что выступления в Европе в рамках мирового турне Дион в поддержку ее последнего альбома Courage пока не отменены. Первое из них запланировано на 25 мая.

Ранее Селин Дион отменила из-за мышечных спазмов все выступления с 5 по 20 ноября 2021 года и с 19 января по 5 февраля 2022 года.

В 2004 году после продажи более 175 млн альбомов по всему миру Селин Дион получила бриллиантовую награду World Music Awards, став самой коммерчески успешной певицей всех времен.