В Риме прошел спектакль "Большого русского бала", посвященный памяти Достоевского

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Благотворительный спектакль "Большого русского бала" прошел в субботу в историческом дворце "Бранкаччо" в Риме. Событие приурочено к 200-летию со дня рождения русского писателя Федора Достоевского (1821-1881), сообщила ТАСС идейная вдохновительница мероприятия, общественный деятель Юлия Базарова.

Зрители увидели сцену из повести "Двойник", роль Клары исполнила российская актриса Марина Казанкова. В атмосферу XIX века гостей бала погрузили танцы, традиционные для русских аристократических балов того столетия - кадриль, полонез и вальс.

По словам организаторов, в этом году шоу - это "не просто спектакль, а благотворительное социально-культурное событие, направленное на укрепление отношений между Россией и Италией". Они указали, что часть средств, которые будут собраны во время мероприятия, будет направлена, в частности, на строительство спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями в Ульяновске.

"Большой русский бал" был впервые организован в 2012 году. С тех пор он стал традиционным событием культурной жизни Рима, собирающим любителей исторического танца из Италии, России и других стран, в том числе гостей из Швейцарии, Великобритании, Франции, Болгарии, Германии и Аргентины. С годами мероприятие стало привлекать внимание итальянских дизайнеров исторического костюма, которые изготавливают бальные наряды участников.

2021 год в Италии был отмечен масштабной программой мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Достоевского. Мероприятия были организованы при поддержке Русского дома в Риме, и многие из них проходили на его площадке.

Достоевский и Италия

Достоевский не раз посещал Италию. Он бывал во многих городах страны, но предпочитал южные регионы. В начале 1869 года во Флоренции он закончил роман "Идиот". В этом итальянском городе хорошо знают русского писателя и помнят о времени его пребывания, сегодня там существуют "места Достоевского" и "достоевские маршруты". Дом, где был завершен роман, отмечен памятной табличкой.

14 декабря во Флоренции состоялась церемония открытия памятника великому русскому писателю. Автор бронзового памятника - российский скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов. Произведения Достоевского входят в Италии в школьную программу.

Спектакль-шоу "Большого русского бала" был организован при поддержке посольства РФ в Италии, Международного совета по танцам ЮНЕСКО, Департамента по культурному развитию города Рим, Итало-российской торговой палаты, Итало-российского форума-диалога, Ассоциации "Тота Пулькра" и Фонда Альберика Фило делла Торре.