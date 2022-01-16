{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер актер сериала "Кухня" Иван Рудаков

Ему было 43 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский актер Иван Рудаков умер на 44-м году жизни. Об этом его родители - режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева - сообщили в Facebook.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", - говорится в записи.

Днем ранее родители актера рассказали, что он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ из-за проблем с сердцем и легкими - последствий перенесенного летом 2021 года ковида.

Рудаков родился в 1978 году. Зрителю он известен по ролям байкера Стаса в сериале "Кухня", следователя Олега Данилова в сериале "Медиум" и старшего оперативника Алексея Звонарева в сериале "Ланцет".

Теги
Россия
"Эрмитаж-Урал" решил вопрос с нехваткой реставраторов для мастерских
Культурно-выставочный центр набрал полный штат
Читать полностью