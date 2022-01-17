В Большом театре откроется Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В.Александрова под руководством Геннадия Саченюка, народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова и Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского в понедельник дадут старт II Международному музыкальному фестивалю Валерия Халилова на Исторической сцене Большого театра России. Об этом сообщили организаторы смотра.

"Важно то, что продвигаются все жанры: и духовая, и симфоническая, и хоровая музыка, и взрослые профессиональные коллективы, и муниципальные, и детские", - подчеркнул член совета благотворительного фонда им. Валерия Халилова, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Виктор Худолей.

На открытии оркестр Татарстана исполнит Третью симфонию Рахманинова, а ансамбль Александрова - известные военно-патриотические и народные песни. В финале гостей вечера ждут песни Халилова - "Армия и флот", а также "Навсегда великая страна".

Фестиваль продлится по 30 января и охватит свыше 40 городов России, Белоруссии и Японии. "Идея фестиваля давно витала после трагического ухода из жизни Валерия Михайловича Халилова. Понимая большую значимость Валерия Михайловича, который сумел поднять жанр духовой музыки, возник естественный вопрос: кто будет продолжать его дело?" - сказал директор - заместитель художественного руководителя Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента РФ, художественный руководитель фестиваля Андрей Колотушкин.

Смотр посвящен 70-летию со дня рождения Халилова и 350-летию со дня рождения Петра I. "Для нас он практически прародитель военных духовых оркестров, потому что в 1711 году его указом были созданы первые штатные военные оркестры", - пояснил Колотушкин.

Фестиваль впервые прошел в 2020 году. Он носит имя народного артиста России, дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова (1952-2016). С 2002 года он возглавлял Военно-оркестровую службу Вооруженных сил РФ, был музыкальным руководителем международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", начальником ансамбля им. Александрова. Халилов погиб 25 декабря 2016 года в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем около Сочи вместе с артистами ансамбля Александрова.