Фильм "King’s Man: Начало" возглавил кинопрокат в России и СНГ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комедийный боевик "King’s Man: Начало" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 165,9 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 13 по 16 января.

В фильме режиссера Мэтью Вона рассказывается о том, как вследствие объединения коррумпированных политиков и криминальных гениев мир оказывается на грани войны, способной унести жизни миллионов людей. Остановить злодеев способен только один человек. Картина вышла в российский прокат 13 января, главные роли исполнили Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс и Мэттью Гуд.

На второй строчке рейтинга оказалась картина "Крик", собравшая 96,8 млн рублей за уикенд. Фильм является пятой частью франшизы и рассказывает о дальнейшей судьбе героев. Спустя 25 лет в тихом городке Вудсборо объявляется очередной маньяк. Он начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого.

Третье место заняла российская комедия режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: посланник тьмы", собравшая 96,6 млн рублей за выходные. Это продолжение истории про Ивана, который обрел богатырскую силу. В третьей части Иван и Василиса готовятся к свадьбе. Но в самый разгар невесту похищают, а в погоне за ней Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Но и в этом городе сказочные герои смогли хорошо устроиться, с их помощью у богатыря есть шанс окончательно победить древнее зло. Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Гарик Харламов и др.