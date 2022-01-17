В Театре наций поставили спектакль по сценарию Геннадия Шпаликова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Государственный Театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова представит в понедельник первую премьеру 2022 года, которой станет спектакль Марины Брусникиной "Прыг-скок, обвалился потолок", созданный по одноименному сценарию Геннадия Шпаликова (1937-1974). Премьерные показы пройдут 17, 30 и 31 января на малой сцене, сообщил ТАСС пресс-атташе театра Максим Андриянов.

"В основе постановки - сценарий советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова, написанный им в 1974 году, но до сих пор не экранизированный", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что Геннадий Шпаликов - автор и соавтор сценариев к классическим фильмам "Застава Ильича", "Я шагаю по Москве", "Я родом из детства", "Ты и я", "Пой песню, поэт". По собственному сценарию поставил фильм "Долгая счастливая жизнь", удостоенный главного приза на фестивале авторского кино в Бергамо. "При этом ряд сценариев, включая "Прыг-скок, обвалился потолок", не получили экранного воплощения при жизни автора", - отметил Андриянов.

"Спектакль по этому сценарию в Театре наций поставила режиссер, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина, которая является помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова, возглавляет московский театр "Практика" и преподает в Школе-студии МХАТ. Для исполнения ролей она выбрала актеров Александру Урсуляк, Дарью Калмыкову, Артема Быстрова, Михаила Евланова, Артема Тульчинского, Марию Биорк, Дарью Ворохобко, Рустама Ахмадеева", - перечислил пресс-атташе.

О спектакле

В спектакле три главных героя: муж, жена и их 11-летняя дочь. Однажды муж устроил дома кутеж, жена вызвала милицию. В потасовке муж ударил милиционера, угодил в тюрьму, и у простой советской семьи началась совсем непростая жизнь. "Но, как писал сам Шпаликов, "все дело не в Советском Союзе, а в собственном несовершенстве", - процитировал пресс-атташе.

Со своей стороны, режиссер Марина Брусникина сообщила, что сценарий Шпаликова попал ей в руки еще в 1990-е годы. Ее поразило, что в нем много автобиографических моментов: мысли главных героев, ситуации, предметы быта и одежды. "Через два месяца после завершения работы над текстом автор, страдавший от алкогольной зависимости, покончил с собой, оставив жену и 11-летнюю дочку", - сказала она.

"Я специально выбирала материал на актрис Сашу Урсуляк и Дашу Калмыкову. Это две подруги, мои бывшие студентки", - пояснила режиссер, добавив, что для создания декораций и костюмов пригласила Полину Бахтину, лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Драма / работа художника". "Мы попытались адаптировать кинематографический сценарий под театр и попасть в удивительную атмосферу автора, ведь Шпаликов - уникальный драматург: тонкий, живой, глубокий, эмоциональный и открытый. "Прыг-скок, обвалился потолок" - это цепь жизненных наблюдений о любви, нелепости, об ошибках, которые совершаем, и все равно о любви к людям", - поделилась своим мнением Брусникина.