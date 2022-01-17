В "Москино" пройдут показы фильмов к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специальная программа "Синематека: Память", приуроченная к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, пройдет 26 и 27 января в кинотеатрах "Москино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"27 января 2022 года исполняется 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая стала самой жестокой и кровопролитной в современной истории. За почти 900 дней на Ленинград было сброшено более 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб, выпущено свыше 150 тыс. снарядов. Погибло, по разным данным, от шестиста тыс. до более миллиона человек. Отдавая дань мужеству и стойкости жителям и защитникам Ленинграда, "Москино" подготовило специальную программу "Синематека: Память", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в программу вошли фильмы "Зимнее утро", "Порох", "Ижорский батальон" и другие.

Откроет спецпрограмму картина "Зеленые цепочки". Показ пройдет 26 января в кинотеатре "Москино Спутник". Все фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива "Москино". Вход свободный, по предварительной регистрации.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.