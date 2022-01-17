"Кинопоиск" и IVI стали лидерами по количеству подписчиков в четвертом квартале 2021 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России выросло в 2021 году, в четвертом квартале лидерами по общему количеству подписчиков стали "Кинопоиск" и IVI. Об этом свидетельствуют данные международной исследовательской компании GfK, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В 2021 году количество подписчиков у онлайн-кинотеатров в России заметно выросло. В конце четвертого квартала подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 44% жителей российских городов (по сравнению с 36% в первом квартале 2021 года), при этом 28% платили за подписку (в начале 2021 года аналогичный показатель составлял 17%)", - говорится в исследовании. Компания проводила опрос среди жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, участие в нем приняли свыше 7,5 тыс. респондентов.

Лидерами по общему количеству подписчиков в четвертом квартале 2021 года стали "Кинопоиск" (14,4% жителей российских городов) и IVI (11,2%). При этом среди опрошенных общее число людей с подпиской "Кинопоиска" выросло в течение года больше чем в полтора раза (с 8,8% в первом квартале до 14,4% в четвертом), а число платящих за подписку на этот сервис увеличилось почти вдвое (с 4,8% до 9,3%).

Упомянутые онлайн-кинотеатры также опережают конкурентов по уровню пользования. "За последние 12 месяцев IVI пользовались 35% горожан 16-55 лет, а "Кинопоиском" - 34%. По уровню пользования за последние 30 дней впереди с небольшим отрывом "Кинопоиск": онлайн-кинотеатром пользовались 27%, а IVI - 25%", - отмечается в исследовании.

В тройку лидеров "по уровню знания" вместе с IVI и "Кинопоиском" вошел мультимедийный видеосервис Okko. По уровню готовности пользователей рекомендовать сервис в 2021 году первое место занял Netflix.

В целом по итогам года рост уровня пользования показали сервисы Okko (21% в четвертом квартале по сравнению с 19% в первом), Netflix (17% против 14%), Wink (12% против 9%) и Kion (6% с момента запуска сервиса в апреле 2021 года).