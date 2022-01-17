МХТ им. Чехова покажет три премьерных спектакля на весенних гастролях в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Московский художественный театр имени А. П. Чехова представит три новых спектакля на гастролях в Санкт-Петербурге, которые состоятся 25 марта - 1 апреля на сцене Александринского театра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-офисе продюсерской компании "Арт Сезон".

"Петербургские зрители увидят три самых ярких спектакля МХТ 2021 года выпуска: 25-27 марта "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" Виктора Крамера с самим [Константином] Хабенским в роли Мюнхгаузена, он же - соавтор пьесы; 29 марта "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева; 31 марта и 1 апреля авторский спектакль Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода", - сообщили представители организаторов гастролей.

О планах провести большие гастроли в Санкт-Петербурге Хабенский объявлял, вступая в должность художественного руководителя МХТ в 2021 году.

Спектакли и выставка

Премьера спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" в МХТ состоялась три месяца назад, 16 октября 2021 года. Пьеса Крамера, написанная при участии Хабенского, представляет собой творческую переработку всего разнообразия источников, повествующих о жизни Мюнхгаузена - от Рудольфа Эриха Распе и современников до Григория Горина и Марка Захарова. "Тот самый Мюнхгаузен" в трагичной комедии Крамера/Хабенского оказывается человеком, который вынужден заново придумывать мир, будучи не в силах его изменить", - отметили в пресс-офисе. Особое внимание в постановке уделено звуковому оформлению и сценографии - она будет футуристичной.

Спектакль "Звезда вашего периода" рассказывает историю кинодивы в прошлом, мечтающей о возвращении к славе. Это второй авторский проект Ренаты Литвиновой в Московском художественном театре, в нем она выступает одновременно как драматург, режиссер и исполнительница главной роли. Сама создательница назвала спектакль оммажем фильму Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" 1950 года. Композитором спектакля стала Земфира Рамазанова.

Постановка "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" создана на основе пьесы Ерофеева, события в которой происходят в психиатрической клинике накануне Первомая. В ней сплетаются литературные аллюзии к Пушкину, Гете, Шекспиру, Чехову и Кену Кизи. "Критики неоднократно отмечали дуэт Дмитрия Назарова и Игоря Верника в амплуа завсегдатаев скорбного дома. Кроме того, Игорь Верник написал музыку к ряду песен в спектакле, а Дмитрий Назаров сделал специальный поэтический перевод песни Go Down Moses", - отметили в пресс-офисе.

Помимо спектаклей, МХТ им. А. П. Чехова представит в Петербурге и выставку из экспозиции своего музея. Ее можно будет увидеть в фойе Александринского театра.