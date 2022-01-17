Эмир Кустурица выступит на юбилейном фестивале Башмета в Сочи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица примет участие в XV Зимнем международном фестивале искусств, который пройдет в Сочи с 16 по 27 февраля под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом Башмет сообщил в понедельник журналистам.

Кустурица выступит в Зимнем театре со своим коллективом No Smoking Orchestra 23 февраля. "Эмир Кустурица уже был в Сочи у нас, а я в ответ был у него [на фестивале в Сербии]", - сказал музыкант.

Исполнительный директор фестиваля, генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко сообщил, что темой предстоящего юбилейного фестиваля будут "мировые премьеры и лучшее за 15 лет". "Кустурица был 10 лет назад и тоже попал в лучшие программы", - пояснил он.

Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи ежегодно и объединяет в своей программе разные виды искусств: академическую, джазовую, фольклорную музыку, театр, оперу, балет. Традиционно в смотре принимают участие известные российские и зарубежные исполнители и авторы.

С 17 января по 12 февраля Башмет проводит III Зимний международный фестиваль искусств в Москве. В его программе столичная премьера спектакля "Корабль влюбленных" с Андреем Мерзликиным, Ольгой Ломоносовой и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" 20 января в "Геликон-опере", мировая премьера спектакля "Кроткая" режиссера Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Федора Достоевского на сцене Малого театра 9 февраля. Главную роль в спектакле исполнит Сергей Гармаш. Музыку Кузьмы Бодрова исполнит камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета.