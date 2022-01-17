Сериал "Союзмультфильма" "Зебра в клеточку" покажут на территории Австралии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международный партнер студии "Союзмультфильм" Cyber Group Studios заключил контракт с телевизионной компанией ABC Australia на трансляцию мультсериала "Зебра в клеточку" на территории Австралии. Об этом сообщила в понедельник председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

"Рада сообщить, что наша замечательная "Зебра в клеточку" отправляется покорять зрителей австралийского континента! Международный партнер студии "Союзмультфильм" - крупный дистрибьютор и продюсер анимационного контента Cyber Group Studios - заключил сделку с телевизионной компанией ABC Australia на трансляцию нашего мультсериала на территории Австралии", - написала Слащева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что "Зебра в клеточку" является одним из проектов совместного лейбла Cyber Soyuz Junior и создается в партнерстве с компанией "Первый канал. Всемирная телесеть".

Героями сериала стали зебра Клеточка с необычным узором на теле, зебра в полосочку Поля, слон Родион, страус Паша и его младший брат - яйцо Петя, крокодил-вегетарианец Гоша и другие, которые живут на острове в африканских джунглях. Проект создан при участии психолога Анны Скавитиной, он учит детей принимать индивидуальные особенности себя и других, а также разрешать возникающие трудности благодаря дружбе и творчеству.