В Москве открылся конкурс декламаторов "Пробуждая сердца" в память о Василии Лановом

ТАСС, 17 января. Открытый творческий конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" посвящен русской и советской литературной классике, его победители смогут посетить достопримечательности Москвы, программа поездки лауреатов еще прорабатывается. Об этом сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.

Представители движения в понедельник в Москве дали начало всероссийскому творческому конкурсу, в рамках которого участники будут читать стихи и смогут представить собственные произведения.

"Василий Лановой был для всех нас удивительным примером. Поражала его удивительная, уникальная память, когда он наизусть читал отрывки "Войны и мира", такой объем очень сложно запомнить. <...> Мы очень бы хотели сохранить память о нем и показать его примером, насколько можно любить литературу", - сказала Шадрина на пресс-конференции. Накануне, 16 января, народному артисту СССР Василию Лановому исполнилось бы 88 лет.

Сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева пояснила, что название конкурса - "Пробуждая сердца" - родилось из высказывания любимого писателя Ланового - Льва Толстого о том, что "смерти нет, а есть любовь и память сердца".

В конкурсе могут участвовать подростки от 12 лет, семьи и творческие коллективы, заявки будут приниматься до 13 марта. От участников ждут видеозаписи художественного прочтения отрывков из произведений А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. Т. Твардовского и стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны. Кроме того, в двух номинациях можно представить произведения собственного сочинения, посвященные Лановому и Году культурного наследия народов России - 2022, в этом случае надо прислать текст. В жюри войдут публицисты, актеры и писатели, его возглавит Ирина Купченко. Подать заявку на конкурс можно на сайте "Бессмертного полка".

"В завершении нашего конкурса будет торжественный концерт, который пройдет в Москве, на него мы пригласим победителей. Для них будет оплачен проезд по территории Российской Федерации, проживание и пребывание в Москве", - добавила Шадрина. Конкурс получил грант Президентского фонда культурных инициатив.